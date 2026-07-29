Terremoto Giappone, ecco cosa è rimasto del centro commerciale di Kumamoto





In questo video del Ministero della Difesa del Giappone si vede l’interno del centro commerciale di Kumamoto distrutto dal violento terremoto delle scorse ore. Le riprese sono state fatte con un drone. Continuano intanto le operazioni di soccorso di autorità, vigili del fuoco e forze dell’ordine. L’obiettivo è salvare il maggior numero possibile di persone.

abr/gtr

(Fonte video: Ministero della Difesa – Account ufficiale per le misure di contrasto ai disastri delle Forze di Autodifesa)