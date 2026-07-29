Pensionato pestato per un presunto debito, 5 arresti nel Ragusano





RAGUSA (ITALPRESS) – I Carabinieri della Compagnia di Modica hanno eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di 5 indagati, gravemente indiziati, a vario titolo quali mandanti ed esecutori materiali, dei reati di tentata estorsione in concorso aggravata e lesioni personali aggravate in concorso. I fatti accaduti a Scicli, nella frazione di Donnalucata, il 3 febbraio scorso, sono culminati in un brutale pestaggio in strada ai danni di un pensionato 72enne per costringerlo a saldare un presunto debito di 24 mila euro, disconosciuto dalla vittima. L’attività investigativa, condotta con indagini tecniche e di tipo tradizionale, ha consentito di ricostruire il movente e il contesto dal quale è nato l’atto estorsivo.

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(fonte video: Carabinieri)