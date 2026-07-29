Reggio Calabria: scoperta piantagione di canapa indiana, estirpati 1.200 arbusti





REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra la vegetazione della “Vallata dello Stilaro”, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri nelle campagne di Stilo, nella Locride. L’intervento, condotto al termine di una prolungata attività di rastrellamento condotta dai militari locale Stazione, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, ha portato all’individuazione ed all’estirpazione di circa 1.200 arbusti.

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(fonte video: Carabinieri)