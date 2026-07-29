Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: scoperta piantagione di canapa indiana, estirpati 1.200 arbusti

Di

Lug 29, 2026


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – Una vasta piantagione di canapa indiana, nascosta tra la vegetazione della “Vallata dello Stilaro”, è stata scoperta e smantellata dai Carabinieri nelle campagne di Stilo, nella Locride. L’intervento, condotto al termine di una prolungata attività di rastrellamento condotta dai militari locale Stazione, in collaborazione con la Sezione Operativa della Compagnia di Roccella Jonica, ha portato all’individuazione ed all’estirpazione di circa 1.200 arbusti.
vbo/mca3
(fonte video: Carabinieri)

Di

Articoli correlati

Attualità IN EVIDENZA Politica

Beppe Grillo: “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e diversità”

Lug 29, 2026
Attualità Cronaca IN EVIDENZA

Immigrazione clandestina: espulsi 32 nigeriani, di cui 18 dall’Italia

Lug 29, 2026
Attualità IN EVIDENZA Science & Technology

Spazio: la Shenzhou-23 in orbita da 60 giorni, proseguono gli esperimenti

Lug 28, 2026

Ti sei perso...

Attualità IN EVIDENZA Politica

Beppe Grillo: “Il MoVimento 5 Stelle ha perso la sua identità e diversità”

Lug 29, 2026
Economia IN EVIDENZA Politica

Difesa, Tajani: “Sui fondi Safe decisione politica a settembre”

Lug 29, 2026
Attualità Cronaca Video

Reggio Calabria: scoperta piantagione di canapa indiana, estirpati 1.200 arbusti

Lug 29, 2026
IN EVIDENZA

Aquili “Usciamo a testa alta, il nostro percorso è ancora lungo”

Lug 29, 2026