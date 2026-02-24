IN EVIDENZA

Tentato omicidio nel centro storico di Venezia, fermati due ragazzi britannici

Feb 24, 2026


VENEZIA (ITALPRESS) – A Venezia, gli agenti della Polizia di Stato, a conclusione di indagini coordinate dalla Procura, hanno eseguito un fermo nei confronti di due indagati, di nazionalità britannica, ritenuti responsabili di tentato omicidio. Le indagini, condotte dalla Squadra mobile della Questura di Venezia, hanno consentito di raccogliere gravi indizi nei confronti dei due stranieri, di 19 e 21 anni, sospettati di essere, rispettivamente, esecutore materiale e complice del tentato omicidio di un giovane ventiduenne, maturato negli ambienti della movida veneziana e commesso, con un’arma da taglio, la notte del 14 febbraio in un locale del centro storico, a poche centinaia di metri dal ponte di Rialto. Il movente sarebbe da ricondurre a diverbi giovanili per futili motivi. vbo/mca3
(fonte video: Polizia di Stato)

