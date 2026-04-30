IN EVIDENZA

Telemedicina, al San Raffaele Milano la consulenza specialistica arriva a casa

Di

Apr 30, 2026


MILANO (ITALPRESS) – L’IRCCS Ospedale San Raffaele di Milano è un punto di riferimento nazionale e internazionale per la gestione di patologie complesse, grazie a un modello clinico fortemente integrato e multidisciplinare e a un’elevata specializzazione in ambito medico e chirurgico. In questo contesto si inserisce oggi la possibilità per i pazienti di accedere a un servizio di second opinion a distanza, erogato tramite la piattaforma di telemedicina dell’Ospedale, che consente di ottenere una valutazione specialistica qualificata da parte dei professionisti dell’Ospedale, senza la necessità di recarsi fisicamente in struttura.
f12/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

America Week – Episodio 64

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Pio La Torre, Barbagallo “Rilanciare il tema della confisca dei beni”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

Rimpasto giunta in Sicilia, Barbagallo “Si tratta di occupazione delle poltrone”

Apr 30, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Telemedicina del San Raffaele di Milano per una “second opinion” d’eccellenza

Apr 30, 2026
TOP NEWS

La sfida della logistica dell’Europa orientale passa dalla Romania

Apr 30, 2026
TOP NEWS

Mattarella ricorda La Torre “Contributo decisivo alla causa della legalità”

Apr 30, 2026
IN EVIDENZA

America Week – Episodio 64

Apr 30, 2026