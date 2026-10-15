IN EVIDENZA

Targa Florio Classica parte da Palermo, La Russa “La gara più antica al mondo”

Di

Ott 15, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – “La Targa Florio è una gara unica, la gara più antica al mondo. Una grande accoglienza di pubblico e di appassionati qua a Palermo, ACI da sempre vicino alla Targa Florio, e ora ancora di più verso il futuro di questa gara”. Lo ha detto il presidente dell’Automobile Club d’Italia Geronimo La Russa, per la cerimonia di partenza della Targa Florio Classica 2026: la manifestazione, realizzata in collaborazione con l’Automobile Club d’Italia, è un appuntamento decisivo del Campionato Italiano Grandi Eventi e Ferrari Tribute to Targa Florio con 200 straordinarie vetture al via dalla piazza Piazza Verdi, davanti al teatro Massimo a Palermo.
xd6/mrc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

IA, Barachini: “Utilizzare l’innovazione con trasparenza e corresponsabilità”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Milano, Sala “Su Pgt ascoltiamo critiche, ma serve mediazione di buon senso”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Targa Florio Classica, Lagalla “Una gara che celebra la storia di Palermo”

Ott 15, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Sindaci italiani al Global Mayors Dialogue, “Esperienza cinese esemplare”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

IA, Barachini: “Utilizzare l’innovazione con trasparenza e corresponsabilità”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Targa Florio Classica parte da Palermo, La Russa “La gara più antica al mondo”

Ott 15, 2026
IN EVIDENZA

Milano, Sala “Su Pgt ascoltiamo critiche, ma serve mediazione di buon senso”

Ott 15, 2026