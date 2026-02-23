IN EVIDENZA

Tajani “Il pensiero di Sturzo è attuale, al centro la persona e la libertà”

Di

Feb 23, 2026


BRUXELLES (BELGIO) (ITALPRESS) – “Ricordare don Luigi Sturzo non significa soltanto celebrare un grande sacerdote o uno dei protagonisti della storia politica del nostro Paese, ma richiamare i valori che ispirano ancora oggi la nostra vita pubblica: libertà, solidarietà, sussidiarietà”. Lo ha affermato il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani intervenendo a un evento dedicato a Luigi Sturzo, fondatore del popolarismo italiano, a Bruxelles. Tajani ha sottolineato che, secondo l’insegnamento di Sturzo, “al centro deve esserci sempre e comunque l’uomo, la persona che nasce libera. Lo Stato deve garantire questa libertà: il diritto della donna e dell’uomo a essere liberi viene prima dello Stato, che ha il dovere di tutelarlo”. Un principio che, ha spiegato, non appartiene solo al passato ma rappresenta “un modo per parlare di attualità e di Europa”.

xf4/fsc/mca2

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Dazi, Benifei “Situazione di grande confusione, servono chiarimenti rapidi”

Feb 23, 2026
IN EVIDENZA

Milano, Lupi “Dopo referendum incontri cdx con società civile per progetto 2030”

Feb 23, 2026
IN EVIDENZA

Falcone “Sturzo va annoverato nel pantheon dei padri fondatori dell’Europa”

Feb 23, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Tajani “Il pensiero di Sturzo è attuale, al centro la persona e la libertà”

Feb 23, 2026
TOP NEWS

La Fiorentina piega 1-0 il Pisa nel derby toscano, decide un gol di Kean

Feb 23, 2026
IN EVIDENZA

Dazi, Benifei “Situazione di grande confusione, servono chiarimenti rapidi”

Feb 23, 2026
IN EVIDENZA

Milano, Lupi “Dopo referendum incontri cdx con società civile per progetto 2030”

Feb 23, 2026