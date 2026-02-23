IN EVIDENZA

Milano, Lupi “Dopo referendum incontri cdx con società civile per progetto 2030”

Feb 23, 2026


MILANO (ITALPRESS) – “Per prima cosa, dopo il referendum, dobbiamo unire tutti, consiglieri comunali, consiglieri regionali, nel dialogo con la società civile e presentare un progetto della Milano del 2030. A partire da quel progetto credo che si sceglierà il candidato che meglio lo interpreta”. Lo ha detto il presidente di Noi Moderati, Maurizio Lupi, rispondendo sul candidato sindaco di centrodestra alle prossime amministrative di Milano, a margine della presentazione del libro “Al centro dell’aula dalla Prima Repubblica a oggi. Dialogo con Paolo Pombeni” di Pier Ferdinando Casini.

