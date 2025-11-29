IN EVIDENZA

Sud, Sbarra “Cresce più del resto del Paese con azione governo”

Nov 29, 2025


REGGIO CALABRIA (ITALPRESS) – “Il Mezzogiorno, negli ultimi 3 anni, cresce più del resto del paese, cresce l’occupazione. Cresce il prodotto interno lordo. Anche qui, più che nel resto del Paese, ripartono gli investimenti. È il combinato disposto degli effetti positivi che al Sud hanno il piano nazionale di ripresa e resilienza, gli accordi di coesione, la ZES unica, gli incentivi che il governo Meloni negli ultimi 3 anni ha deliberato per sostenere l’occupazione giovanile, femminile e dei lavoratori svantaggiati”. Lo ha detto il sottosegretario con delega per il Sud Luigi Sbarra, a margine della seconda giornata di “Connessioni Mediterranee” a Reggio Calabria.
