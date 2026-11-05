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Sud, Mattarella “Chi vi nasce possa tornare o restare, è interesse nazionale”

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Nov 5, 2026


NAPOLI (ITALPRESS) – “Vorrei soprattutto ringraziare, per quel che abbiamo ascoltato questa mattina, un ampio ventaglio di esperienze e iniziative che intorno all’ACRI e al terzo settore hanno promosso e sviluppato iniziative e prospettive concretamente definite, concretamente percorse, perché, come dicono i quattro verbi della Fondazione, così chiaramente indicati, chi nasce nel Meridione possa scegliere liberamente di restarvi, possa tornarvi se ha fatto esperienza altrove, e possa allora aggiungersi chi viene da fuori per arrivare nel Meridione”. Lo ha detto il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, durante la cerimonia “Sud Vivo – 20 anni con il Sud”, per festeggiare i vent’anni di attività della Fondazione Sud, nel Complesso monumentale Donnaregina di Napoli.
mrc/gtr
(Fonte video: Quirinale)

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