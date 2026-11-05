Eur, Gasbarra “90 anni di storia di una parte di Roma nata per parlare al mondo”





ROMA (Italpress) – “Oggi si celebrano i 90 anni di storia di questa parte della città, nata per parlare al mondo”. Lo ha dichiarato Enrico Gasbarra, presidente di EUR spa, in occasione del preview e dell’apertura alla stampa della mostra dedicata ai 90 anni dell’EUR, a Roma. “Sono stati raccolti pezzi inediti per ricordare questi 90 anni. È una mostra molto bella”, ha aggiunto Gasbarra, sottolineando l’importanza di valorizzare la memoria storica del quartiere. “Ricordare la storia per guardare al futuro”, ha proseguito, evidenziando come l’esposizione rappresenti anche un punto di partenza per un progetto più ampio. L’obiettivo, infatti, è che la mostra possa diventare in futuro un vero e proprio museo, capace di custodire e raccontare la storia dell’EUR anche alle prossime generazioni. xu1/vbo/gtr