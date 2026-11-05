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Eur, Mollicone “90 anni di futuro, archetipo splendida architettura razionalista”

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Nov 5, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “Novant’anni di futuro. L’EUR è l’archetipo della splendida architettura razionalista, ancora oggi studiata in tutto il mondo”. Lo ha dichiarato Federico Mollicone, presidente della Commissione Cultura della Camera dei Deputati, in occasione del preview e dell’apertura alla stampa della mostra dedicata ai 90 anni dell’EUR, a Roma. Mollicone ha sottolineato come il quartiere rappresenti oggi una realtà importante, sia dal punto di vista residenziale sia per la presenza di numerosi uffici. “È un grande quartiere residenziale e di uffici, con una qualità della vita ancora valida, ideata da architetti come Piacentini e Del Debbio”, ha aggiunto. In conclusione, il presidente della Commissione Cultura ha rivolto “un grande plauso a EUR spa per aver inaugurato questa mostra”, dedicata alla storia e all’identità architettonica di uno dei quartieri simbolo della Capitale. xu1/vbo/azn

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