IN EVIDENZA

Stretto di Hormuz, Meloni “Libertà di navigazione centrale per Italia e Ue”

Di

Apr 17, 2026


PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “La libertà di navigazione nello stretto di Hormuz è una questione assolutamente centrale per l’Italia, per l’Europa e per la comunità internazionale nel suo complesso. Si tratta ovviamente di affermare un principio cardine del diritto internazionale – principio che vale chiaramente per qualsiasi altro passaggio dal quale dipendano le catene di approvvigionamento mondiali – ma si tratta ovviamente di una questione di enorme rilevanza economica”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi.

sat/gtr 
(Fonte video: Palazzo Chigi)

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Furti in abitazione tra Friuli e Veneto: 5 misure cautelari, 4 in carcere

Apr 17, 2026
IN EVIDENZA

Stretto di Hormuz, Meloni “Missione navale solo con la fine delle ostilità”

Apr 17, 2026
IN EVIDENZA

13enne morto per diabete, avvocato Conte “Per Cassazione fu caso di malasanità”

Apr 17, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Gasperini “Sorpreso dalle parole di Ranieri, mai stati questi toni tra di noi”

Apr 17, 2026
TOP NEWS

Sport come strumento di inclusione, torna “Banca Generali – Un campione per amico”

Apr 17, 2026
IN EVIDENZA

Furti in abitazione tra Friuli e Veneto: 5 misure cautelari, 4 in carcere

Apr 17, 2026
IN EVIDENZA

Stretto di Hormuz, Meloni “Missione navale solo con la fine delle ostilità”

Apr 17, 2026