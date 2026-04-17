A marzo l’inflazione accelera, confermate le stime preliminari





ROMA (ITALPRESS) – A marzo i prezzi al consumo hanno fatto segnare un aumento dell’1,7% su base annua, in rialzo rispetto all’1,5% registrato a febbraio. Lo rende noto l’Istat, confermando le stime preliminari. A spingere verso l’alto i prezzi sono soprattutto le bollette e i carburanti. Crescono anche i prezzi degli alimentari freschi, che accelerano al 4,7% annuo. Una buona notizia arriva invece dall’inflazione di fondo —quella che esclude energia e alimentari freschi, considerata la misura più strutturale del carovita— che scende dal 2,4% all’1,9%. Un segnale che le pressioni sui prezzi di fondo si stanno allentando. Attenzione però ai beni acquistati più frequentemente, come pane, pasta, frutta e prodotti per la casa: i loro prezzi accelerano, passando da più 1,9 a più 3,1% annuo. Una dinamica che le famiglie italiane sentono direttamente nel carrello della spesa.

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