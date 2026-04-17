Tg News – 17/4/2026





ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:

– Vertice dei Volenterosi a Parigi con premier Meloni

– Trump: “La Nato stia alla larga dallo Stretto, sono inutili”

– Libano in festa per la tregua, accordo con Israele

– Caro carburanti, da Trasportounito cinque giorni di fermo

– Piano Ue contro caro energia, smart working e sconto sui mezzi

– Papa Leone: “L’umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono”

– A Napoli caccia agli autori della rapina in banca

– Stretto di Hormuz, Macron chiede riapertura immediata, ok da Iran

– Previsioni 3B Meteo 18 Aprile

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