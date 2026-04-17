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Tg News – 17/4/2026

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Apr 17, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Vertice dei Volenterosi a Parigi con premier Meloni
– Trump: “La Nato stia alla larga dallo Stretto, sono inutili”
– Libano in festa per la tregua, accordo con Israele
– Caro carburanti, da Trasportounito cinque giorni di fermo
– Piano Ue contro caro energia, smart working e sconto sui mezzi
– Papa Leone: “L’umanità ha fame di pace, servono gesti di perdono”
– A Napoli caccia agli autori della rapina in banca
– Stretto di Hormuz, Macron chiede riapertura immediata, ok da Iran
– Previsioni 3B Meteo 18 Aprile
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