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Stretto di Hormuz, Meloni: “La missione navale solo con la fine delle ostilità”

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Apr 17, 2026
PARIGI (FRANCIA) (ITALPRESS) – “È chiaro che una presenza navale internazionale a Hormuz può essere avviata soltanto quando vi sarà una cessazione delle ostilità, in coordinamento con tutti gli attori regionali e internazionali e con una postura esclusivamente difensiva. Nel quadro che ho appena disegnato, l’Italia offre la sua disponibilità a mettere a disposizione unità navali, chiaramente sulla base di una necessaria autorizzazione parlamentare, per quelle che sono le nostre regole costituzionali”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, al termine della riunione della coalizione di Volenterosi a Parigi.
(ITALPRESS)sat/gtr
(Fonte video: Palazzo Chigi)

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