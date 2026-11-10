Stadio Milano, Sala “Nessun ripensamento, La Russa pensi alla sua parte politica”

MILANO (ITALPRESS) – “La Russa dovrebbe pensare un po’ alla sua parte politica, che non mi sembra così solida a Milano. Detto ciò è evidente che continuare a rimettere in discussione la questione stadio è un regalo alla destra, che infatti ha occasione disottolineare subito che c’è un cortocircuito a sinistra”. Lo ha detto il sindaco di Milano Giuseppe Sala, a margine dellapresentazione della Milano Music Week, commentando le parole di Ignazio La Russa che ha definito l’amministrazione milanese“scassata” dopo che in consiglio comunale una mozione per fermare l’iter del nuovo stadio è passata con i voti del centrodestra.(ITALPRESS).

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