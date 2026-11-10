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Guerra ibrida, Crosetto “Devono cambiare gli Stati, non solo la difesa”

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Nov 10, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Sulla guerra ibrida “devono cambiare gli Stati, non solo la difesa perché come vedete, come avete visto, un attacco, non c’è bisogno che colpisca la difesa o lo Stato, colpisce un supermercato, colpisce una catena di supermercati e magari rende impossibile alle famiglie riuscire a far la spesa, se colpisse un ospedale e facesse saltare l’impianto elettrico di un ospedale, colpirebbe tutte le persone che sono all’interno di quell’ospedale, per cui è la nazione che deve prepararsi”. Lo ha detto il ministro della Difesa, Guido Crosetto, a margine della presentazione del “Calendario Difesa 2027”.

xc3/sat/azn

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