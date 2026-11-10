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Traffico di droga con coinvolgimento minori, 49 indagati in 4 province

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Nov 10, 2026

POTENZA (ITALPRESS) – Nelle province di Matera, Brindisi, Modena e Palermo i Carabinieri hanno eseguito 13 misure cautelari (cinque delle quali a carico di minori) ed effettuate perquisizioni con un arresto in flagranza, sgominando una rete dedita allo spaccio di cocaina e hashish nel Materano.

L’operazione, coordinata dalla DDA e dalla Procura per i Minorenni di Potenza, fa seguito a indagini condotte dal 2023 al 2026. I provvedimenti prevedono il carcere, gli arresti domiciliari e il collocamento in comunità per i più giovani. L’inchiesta, che conta complessivamente 49 indagati, ha evidenziato un allarmante coinvolgimento dei minori: usati come vedette, corrieri e custodi della droga, un ragazzo di 18 anni figurava come capo operativo affiancato da un minorenne co-reggente.

In un caso, il padre di un giovane ha persino sguinzagliato un cane di grossa taglia contro i Carabinieri per coprire la detenzione di 250 grammi di hashish.

L’organizzazione si riforniva tramite canali Telegram con cataloghi digitali dei marchi della droga e copriva lo spaccio nella piazza di Bernalda impiegando biciclette elettriche per eludere i controlli. Agli indagati sono contestati anche episodi estorsivi con metodo mafioso ed esplicite minacce di violenza per garantire l’omertà della rete.

IL VIDEO

– Foto: da video Carabinieri –
(ITALPRESS).

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