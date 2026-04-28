Spiaggia Mondello, Schifani “Intervento irrituale dell’Avvocatura dello Stato”





PALERMO (ITALPRESS) – “Quello dell’Avvocatura dello Stato sulla concessione della spiaggia di Mondello è un intervento irrituale: non c’è stato nessun coordinamento con la Regione, quindi ho chiesto all’avvocato generale di organizzare una riunione con l’Avvocatura per fare in modo che sulle sinergie processuali ci sia un coordinamento”. A dirlo è il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine dell’istituzione di Irca, il nuovo ente pubblico economico della Regione nato dalla fusione di Ircac e Crias. xd8/vbo/mca2