TOP NEWS

Musetti si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid

Di

Apr 28, 2026

MADRID (SPAGNA) (ITALPRESS) – Lorenzo Musetti si ferma negli ottavi di finale del “Mutua Madrid Open”, quarto Masters 1000 stagionale, dotato di un montepremi di 8.235.540 euro, che si sta disputando sulla terra battuta della “Caja Magica” della capitale spagnola. Il 24enne tennista carrarino, numero 9 del ranking mondiale e sesta testa di serie, si è arreso in due set, con il punteggio di 6-3 6-3, in un’ora e 15 minuti di gioco, al ceco Jiri Lehecka, 14esimo della classifica mondiale e 11esimo del tabellone. Per un posto in semifinale Lehecka sfiderà il francese Arthur Fils, n.21 del seeding, che si è imposto sull’argentino Tomas Martin Etcheverry (25) per 6-3 6-4.
– Foto Ipa Agency –
(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Dfp, Bankitalia “Margini limitati più per contenere il debito che per regole Ue”

Apr 28, 2026
Attualità IN EVIDENZA Politica TOP NEWS

Meloni, l’informativa in Parlamento anticipata al 9 aprile

Mar 31, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Musetti si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Dfp, Bankitalia “Margini limitati più per contenere il debito che per regole Ue”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Apr 28, 2026