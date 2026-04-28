Giansanti “Semplificazione e infrastrutture per rafforzare l’agricoltura”

ROMA (ITALPRESS) – “L’agricoltura è strategica e garantisce la sicurezza nazionale: dobbiamo tornare velocemente a investire in agricoltura. Il governo italiano certamente in questi anni ci ha fatto sentire una forte vicinanza, questo ovviamente ci stimola a dover fare sempre di più, dobbiamo rafforzare la produzione nazionale”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’evento “L’Agricoltura è Donna. Leadership femminile per coltivare il futuro” a Roma. Per far questo “dobbiamo lavorare molto su tutti quei settori che oggi sono alla base dell’attività d’impresa, quindi da una parte la semplificazione amministrativa è fondamentale”, poi c’è “tutta la rete infrastrutturale, perché ancora oggi troppa della produzione agricola di base viaggia su gomma, quando i nostri principali competitor usano dai treni agli aerei, o al sistema navale, quindi certamente il sistema della logistica va migliorato”, spiega.

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