IN EVIDENZA

Giansanti “Semplificazione e infrastrutture per rafforzare l’agricoltura”

Di

Apr 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “L’agricoltura è strategica e garantisce la sicurezza nazionale: dobbiamo tornare velocemente a investire in agricoltura. Il governo italiano certamente in questi anni ci ha fatto sentire una forte vicinanza, questo ovviamente ci stimola a dover fare sempre di più, dobbiamo rafforzare la produzione nazionale”. Così il presidente di Confagricoltura, Massimiliano Giansanti, a margine dell’evento “L’Agricoltura è Donna. Leadership femminile per coltivare il futuro” a Roma. Per far questo “dobbiamo lavorare molto su tutti quei settori che oggi sono alla base dell’attività d’impresa, quindi da una parte la semplificazione amministrativa è fondamentale”, poi c’è “tutta la rete infrastrutturale, perché ancora oggi troppa della produzione agricola di base viaggia su gomma, quando i nostri principali competitor usano dai treni agli aerei, o al sistema navale, quindi certamente il sistema della logistica va migliorato”, spiega.

xi2/sat/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Pif “Il cibo è cultura, se la Sicilia fosse più brutta ci sarebbe più impegno”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Unipa, Midiri “L’incontro con Pif funge da veicolo per coniugare arte e società”

Apr 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Musetti si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Dfp, Bankitalia “Margini limitati più per contenere il debito che per regole Ue”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Apr 28, 2026