IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Di

Apr 28, 2026


PALERMO (ITALPRESS) – Manifesti e video per tenere alta l’attenzione sul diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro e ribadire che la tutela inizia dalla scuola: a realizzare i lavori 365 tra ragazze e ragazzi di sette istituti superiori che hanno partecipato alle premiazioni, previste in contemporanea, a Bari, Bologna, Catanzaro, Palermo, Perugia, Potenza e Torino, nella Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. I riconoscimenti sono stati assegnati dal Patronato INCA, che compie 80 anni di attività, insieme a CGIL e FLC, la categoria che segue il comparto istruzione.
xd6/fsc/gsl

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Giansanti “Semplificazione e infrastrutture per rafforzare l’agricoltura”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Pif “Il cibo è cultura, se la Sicilia fosse più brutta ci sarebbe più impegno”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Unipa, Midiri “L’incontro con Pif funge da veicolo per coniugare arte e società”

Apr 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Musetti si ferma agli ottavi di finale del Masters 1000 di Madrid

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Auto usate, nel 2025 Panda, 500 e Golf i modelli più cercati in Italia

Apr 28, 2026
TOP NEWS

Dfp, Bankitalia “Margini limitati più per contenere il debito che per regole Ue”

Apr 28, 2026
IN EVIDENZA

Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane

Apr 28, 2026