Sicurezza sul lavoro, Cgil, Flc e Inca premiano sette scuole italiane





PALERMO (ITALPRESS) – Manifesti e video per tenere alta l’attenzione sul diritto alla salute e alla sicurezza sul lavoro e ribadire che la tutela inizia dalla scuola: a realizzare i lavori 365 tra ragazze e ragazzi di sette istituti superiori che hanno partecipato alle premiazioni, previste in contemporanea, a Bari, Bologna, Catanzaro, Palermo, Perugia, Potenza e Torino, nella Giornata Mondiale per la Salute e la Sicurezza sul Lavoro. I riconoscimenti sono stati assegnati dal Patronato INCA, che compie 80 anni di attività, insieme a CGIL e FLC, la categoria che segue il comparto istruzione.

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