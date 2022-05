“Society” per l’ultimo spettacolo di Bistagno in Palcoscenico

Ultimo spettacolo in cartellone per la Rassegna Bistagno in Palcoscenico 2022, promossa dall’ Associazione Culturale Stella Nova e Quizzy Teatro, in collaborazione con la Fondazione Piemonte dal Vivo e con la SOMS omonima, per la direzione artistica dell’attrice e organizzatrice teatrale Monica Massone.

Sabato 28 maggio, alle ore 21, al Teatro SOMS di Bistagno (c.so Testa 10), il Gruppo Stabile di Ricerca in Teatro Fisico “Sintetico“, formatisi proprio a Bistagno, porta sulla scena

Society, una profonda riflessione sulle dinamiche umane di relazione, un modo per guardarsi allo specchio, riconoscersi e stupirsi: il mondo sommerso sotto la superficie delle cose, sesso, amore, rapporti di potere, invidia, competizione, altruismo, speranza.

Lo spettacolo e, in generale, il progetto “Sintetico” vogliono indagare e restituire, né più né meno, l’essere umano di questo secolo, come sa stare con se stesso e ricercare rapporti, senza celare debolezze e cadute. La musica, prevalentemente di genere elettronico, conduce corpi in movimento che risvegliano emozioni, in uno spettacolo dalla forte impressività, dove il fisico, integrato alla melodia, è centrale, sino a sostituirsi alla parola, per esprimere una potenza comunicativa che esce dai canali tradizionali, allo scopo di poter più intimamente sondare i risvolti, anche i più bui, della società contemporanea, ma per farne emergere, però, anche le risorse e le speranze.