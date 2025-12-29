Sicurezza negli stadi, 14 Daspo del Questore di Cremona

IN EVIDENZA

Dic 29, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – Quattordici Daspo, di cui tre con obbligo di firma, per un totale di 41 anni di divieti: è il bilancio dei provvedimenti adottati dal Questore di Cremona nell’ambito delle attività di prevenzione e contrasto alla violenza negli stadi. Nove Daspo riguardano gli scontri tra tifosi nel prepartita di Cremonese-Parma del 21 settembre, durante i quali fu fermata un’auto con ultras armati di mazze e caschi. Altri provvedimenti hanno colpito tifosi di Novara, Cremonese e Lecce per l’uso di fumogeni durante diverse partite.

