Sicindustria, Rizzolo “Simest accompagnatore istituzionale”

PALERMO (ITALPRESS) – “Qualche settimana fa abbiamo deciso di fare un punto d’ascolto di Simest nella nostra sede. Questo è il primo passo che facciamo dopo quell’accordo. Oggi presenteremo agli associati non solo l’accordo stesso, con un patto scritto che ha delle regole ferme, ma anche determinate misure: inoltre spiegheremo cos’è il patto di filiera, che porterà quasi tutte le imprese, incluse quelle che non fanno direttamente internazionalizzazione, ad accedere agli strumenti finanziari messi a disposizione delle imprese siciliane. Simest non è un accompagnatore comune delle imprese all’estero, ma un accompagnatore istituzionale che ha una valenza soprattutto in questi momenti di crisi internazionali, che non ci permettono di fare passi chiari verso alcuni territori piuttosto che verso altri”. Così il presidente di Sicindustria Luigi Rizzolo a margine dell’incontro ‘La Sicilia che compete: filiere produttive ed energia. Le nuove misure Simest a supporto delle imprese siciliane’, organizzato da Sicindustria in collaborazione con Simest.

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