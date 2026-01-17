Sicilia, Forza Italia. Caruso “Sarà congresso a scegliere classe dirigente”

IN EVIDENZA

PALERMO (ITALPRESS) – “Io sarò il segretario del partito fino all’ultimo giorno in cui eserciterò questo ruolo. Lo farò nell’interesse del partito, non personale”. Lo sottolinea il segretario regionale di Forza Italia in Sicilia Marcello Caruso a margine del convegno ‘Da 30 anni protagonisti al servizio del paese’, organizzato dal partito al teatro Politeama a Palermo. “Chiunque è libero di esprimere le proprie opinioni, forse anche in maniera un po’ più corretta, ma noi abbiamo deciso a livello nazionale che il nostro deve essere un partito democratico in cui è il congresso a scegliere la propria classe dirigente. È in quella sede che si faranno le proposte, è in quella sede che si trova la base del nostro partito: quest’anno, come Forza Italia, abbiamo fatto ben 50mila iscritti e questo è un segno di grande forza e presenza sul territorio. Ognuno è libero di fare le sue proposte: io faccio il segretario e non dirò mai una parola fuori posto, perché il ruolo di chi ha questa responsabilità è tenere unito il partito”, ha concluso.
