IN EVIDENZA

Mattarella “Preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie”

Di

Gen 17, 2026


L’AQUILA (ITALPRESS) – “L’immenso valore della cultura risalta ancor più in questo periodo storico. In un mondo in cui vi sono molteplici motivi di preoccupazione. Guerre, volontà di dominio sugli altri, strategie predatorie che pensavamo archiviate dal Novecento sono riapparse, con il loro carico di morte e devastazione”. Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia inaugurale di L’Aquila 2026 Capitale italiana della Cultura. “La cultura è strumento principe di convivenza, di dialogo, di impegno di ricerca comune e dunque di pace”, ha aggiunto.

xb1/ads/mca2
Fonte video: Quirinale

Di

Articoli correlati

Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Agricoltura: CIA manifesta a Strasburgo il 20 gennaio contro l’accordo UE-Mercosur

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità Alessandrina Eventi IN EVIDENZA

Il passaggio della fiamma olimpica ieri a Tortona

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone
Attualità IN EVIDENZA Video

Meloni: “Eventuale presenza in Groenlandia è da discutere in ambito Nato”

Gen 17, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

A Tarvisio prima vittoria in Coppa per Nicol Delago, Goggia fuori dalla top 10

Gen 17, 2026
TOP NEWS

Mattarella “La cultura è strumento di pace e collante delle civiltà”

Gen 17, 2026
IN EVIDENZA

Mattarella “Preoccupazione per il ritorno di strategie predatorie”

Gen 17, 2026
Attualità Alessandrina Economia IN EVIDENZA

Agricoltura: CIA manifesta a Strasburgo il 20 gennaio contro l’accordo UE-Mercosur

Gen 17, 2026 Raimondo Bovone