Sicilia, De Luca “Non faremo comodo a nessuno”

Gen 18, 2026


CALTAGIRONE (CATANIA) (ITALPRESS) – “Non faremo comodo a nessuno, ma in ogni caso abbiamo chiesto a tutti di cambiare metodo. Inizia questo percorso del governo di liberazione che è l’elaborazione delle riforme indispensabili per la Sicilia e ovviamente invitiamo tutte le forze politiche, i corpi intermedi a confrontarci ora a fare quello che manca da decenni cioè un’analisi concreta delle cose che non funzionano ma, con altrettanto senso di responsabilità e competenza, fornire l’alternativa perché dire che tutto fa schifo non basta”. Lo ha detto il Leader di Sud chiama Nord, Cateno De Luca, partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”. xn5/vbo/mca2

