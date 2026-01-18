TOP NEWS

Cina, ricavi record nel 2025 per il mercato delle arti performative di Pechino

Di

Gen 18, 2026

PECHINO (CINA) (XINHUA/ITALPRESS) – Nel 2025 Pechino ha registrato un mercato delle arti performative particolarmente vivace, con ricavi annuali che per la prima volta hanno superato i 5 miliardi di yuan (circa 713,5 milioni di dollari), segnando un aumento del 27% su base annua, secondo l’ufficio municipale della cultura e del turismo.

Le statistiche mostrano che lo scorso anno nella capitale si sono svolti oltre 60.000 spettacoli commerciali, attirando più di 14 milioni di spettatori. Entrambi i dati sono cresciuti rispettivamente del 5% e del 9% rispetto all’anno precedente.

Numerose produzioni nazionali e internazionali hanno debuttato in Cina proprio a Pechino, tra cui i musical originali “Singin in the Rain” e “Sunset Boulevard”.

Nel 2025 gli spettacoli di grande formato, inclusi concerti e festival musicali, hanno continuato a riscuotere enorme successo, con un aumento del 37% su base annua. In una delle principali aree per le arti performative del distretto di Haidian è stato creato un cerchio di vita di cinque ore attorno agli eventi musicali: oltre 60 esercizi di ristorazione hanno prolungato l’orario di apertura fino alle 2 di notte e più di 20 hotel convenzionati hanno offerto sconti ai possessori dei biglietti, trasformando l’affluenza del pubblico in vitalità dei consumi.

– Foto Xinhua –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Poche emozioni al Tardini, pari senza reti tra Parma e Genoa

Gen 18, 2026
TOP NEWS

Cobolli dice subito addio all’Australian Open. Alcaraz c’è, avanti Paolini

Gen 18, 2026
TOP NEWS

Groenlandia, Meloni “Un errore i dazi contro chi invia truppe, evitare escalation”

Gen 18, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Cina, ricavi record nel 2025 per il mercato delle arti performative di Pechino

Gen 18, 2026
TOP NEWS

Poche emozioni al Tardini, pari senza reti tra Parma e Genoa

Gen 18, 2026
IN EVIDENZA

Sicilia, De Luca “Non faremo comodo a nessuno”

Gen 18, 2026
IN EVIDENZA

Motori Magazine – 18/1/2026

Gen 18, 2026