Tg Ambiente – 18/1/2026

Gen 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Clima, entro la fine del secolo più eventi meteo estremi in Italia
– La Terra sull’orlo del baratro: l’allarme del Global Risks Report
– Mobilità sostenibile, firmato un decreto per le grandi aree urbane
– Pet Food, l’impatto nascosto sull’ambiente
