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Sciopero generale, manifestanti a Roma “Siamo in 100 mila”

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Ott 30, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Lungo corteo, con oltre centomila persone secondo i manifestanti, a Roma, per lo sciopero indetto dall’Usb. Il lungo serpentone è partito da piazza dei Cinquecento. Molti gli studenti, fianco a fianco con i lavoratori. Realizzato un flash mob per rappresentare i bombardamenti lungo la Striscia di Gaza. I manifestanti sono arrivati a piazza di Porta Pia, davanti al Mit e hanno contestato il ministro Salvini. Effettuato un passaggio anche davanti al Mef, protetto dalle forze dell’ordine. xb1/vbo/gtr

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