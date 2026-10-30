Sciopero generale, manifestanti a Roma “Siamo in 100 mila”





ROMA (ITALPRESS) – Lungo corteo, con oltre centomila persone secondo i manifestanti, a Roma, per lo sciopero indetto dall’Usb. Il lungo serpentone è partito da piazza dei Cinquecento. Molti gli studenti, fianco a fianco con i lavoratori. Realizzato un flash mob per rappresentare i bombardamenti lungo la Striscia di Gaza. I manifestanti sono arrivati a piazza di Porta Pia, davanti al Mit e hanno contestato il ministro Salvini. Effettuato un passaggio anche davanti al Mef, protetto dalle forze dell’ordine. xb1/vbo/gtr