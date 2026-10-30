Pecoraro Scanio “Campania sia leader dell’innovazione eco-digitale e AI”





NAPOLI (ITALPRESS) – “La Campania può diventare protagonista e leader dell’innovazione ecologica e digitale, affrontando da protagonista anche la sfida dell’intelligenza artificiale. Per questo abbiamo lanciato il nostro appello dalla Fabbrica Italiana dell’Innovazione, insieme a tanti giovani, startupper, rappresentanti delle istituzioni, docenti universitari e imprenditori. In questo territorio ci sono competenze, energie e capacità per guidare il cambiamento, anziché subirlo». Lo dichiara Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde e promotore della Rete EcoDigital, intervenendo in occasione dell’EcoDigital Regional Summit, dedicato a innovazione e sostenibilità tra cambiamenti climatici e sociali. «Le nuove tecnologie stanno trasformando profondamente ogni settore, a partire dall’agricoltura, dove Napoli può contare su eccellenze e competenze di livello internazionale, come quelle legate ad Agritech. Le opportunità offerte dall’intelligenza artificiale, dalla robotica e dalle altre innovazioni sono enormi, ma il progresso tecnologico deve essere accompagnato da regole adeguate, capaci di tutelare le persone, il lavoro e la dignità umana».

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