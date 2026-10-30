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Italia-Canada, Catherine Fortin LeFaivre “Rafforzare collaborazione”

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Ott 30, 2026


TORONTO (ITALPRESS) – “È bello vedere l’entusiasmo in questa sala. È una sala gremita di leader aziendali sia del Canada che dell’Italia, e penso che ci sia un forte desiderio di fare di più insieme”. Lo ha detto Catherine Fortin LeFaivre, Senior Vice President, International Policy & Global Partnerships, Canadian Chamber of Commerce, a margine del Forum imprenditoriale Italia-Canada a Toronto, organizzato da Agenzia ICE e dal MAECI Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in collaborazione con la Canadian Chamber of Commerce.
mgg/azn

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