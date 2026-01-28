IN EVIDENZA

Science Calling, un podcast per raccontare la ricerca scientifica

Di

Gen 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – Si è svolto a Roma l’evento Science Calling: la scienza per tutti in un podcast, progetto editoriale condotto da Myrta Merlino e articolato in un ciclo di otto puntate, disponibile su Spotify, Apple Podcast e Amazon Music. L’iniziativa, realizzata con il contributo non condizionante di AbbVie Italia, Otsuka Pharmaceutical Italia, Amgen Italia, Incyte Italia, Bayer Italia, Argenx Italia, Fondazione MSD e Vantive Italia, ha riunito rappresentanti di istituzioni, mondo della ricerca, industria e comunicazione per una riflessione condivisa sul ruolo della ricerca scientifica nella salute pubblica e sulla capacità del Paese di tradurre la
conoscenza in benefici concreti per le persone.
f04/mgg/gtr

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Allevamenti in difficoltà: meno stalle e più importazioni

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 28/1/2026

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Ponte sullo Stretto, Miccichè “Più grande presa per i fondelli ai danni del Sud”

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Allevamenti in difficoltà: meno stalle e più importazioni

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 28/1/2026

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Science Calling, un podcast per raccontare la ricerca scientifica

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Ponte sullo Stretto, Miccichè “Più grande presa per i fondelli ai danni del Sud”

Gen 28, 2026