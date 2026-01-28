IN EVIDENZA

Agrifood Magazine – 28/1/2026

Gen 28, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questo numero di Agrifood Magazine, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– L’export del settore agroalimentare verso un nuovo record
– L’Italia protagonista a Londra con la Borsa Vini
– Allevamenti in difficoltà: meno stalle e più importazioni
– Pizza, numeri da record in Italia
