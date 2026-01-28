TOP NEWS

Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Di

Gen 28, 2026

ROMA (ITALPRESS) – La presidente del Consiglio Giorgia Meloni è stata in visita a Niscemi, il comune in provincia di Caltanissetta colpito domenica scorsa da una frana che ha portato all’evacuazione di oltre 1.500 cittadini.
La premier in precedenza aveva sorvolato in elicottero le zone colpite dal maltempo in Sicilia, accompagnata dal capo Dipartimento della Protezione civile nazionale, Fabio Ciciliano. Al Comune di Niscemi ha preso poi parte a una riunione operativa, erano presenti anche il sindaco sindaco Massimiliano Conti e il prefetto di Caltanissetta, Donatella Licia Messina.

– Foto di repertorio IPA Agency –

(ITALPRESS).

Di

Articoli correlati

TOP NEWS

Su Tivusat arriva la serie “China – The Masters of the Arts”

Gen 28, 2026
TOP NEWS

Ue, Urso “Il 2026 l’anno delle riforme non rinviabili”

Gen 28, 2026
TOP NEWS

Ematologia, al San Raffaele di Milano integrazione tra ricerca e cura

Gen 28, 2026

Ti sei perso...

TOP NEWS

Su Tivusat arriva la serie “China – The Masters of the Arts”

Gen 28, 2026
TOP NEWS

Meloni in visita a Niscemi, riunione operativa sull’emergenza frana

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Cinema & Spettacoli Magazine – 28/1/2026

Gen 28, 2026
IN EVIDENZA

Regno Unito, al via un piano di investimenti per l’aviazione ecologica

Gen 28, 2026