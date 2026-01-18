Schifani “Bisogna essere uniti nel contrasto al cambiamento climatico”





TAORMINA (MESSINA) (ITALPRESS) – “Le stagioni non sono più come una volta, le grandi presenze di caldo come quelle di quest’estate sono una costante, temiamo. Così come temiamo anche una eventuale, speriamo di no, ripetizione del ciclone. E quindi ci stiamo attrezzando. Abbiamo iniziato a potenziare il parco autovetture antincendi e abbiamo adottato misure di formazione delle squadre finalizzate a contrastare gli incendi. Nello stesso tempo abbiamo rivolto un appello ai comuni perché vigilino sulla pulizia dei territori anche abbandonati. Abbiamo fatto di tutto e continueremo a fare di tutto. Ed oggi è un punto importante di questo incontro che mi ha chiesto De Luca, e ho accettato con piacere, perché l’ascolto in questi casi è essenziale, come è essenziale la collaborazione. La lotta agli incendi, la lotta alla siccità non possono prevedere contrasti tra centrodestra, centrosinistra, maggioranza e opposizione. Bisogna essere uniti all’unisono. Così come il contrasto alla mafia. Nel contrasto alla mafia non ci si può dividere e le forze politiche non lo hanno mai fatto per fortuna”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, a margine del convegno “La Sicilia brucia e la Politica deve agire”, organizzato al Palacongressi di Taormina dal sindaco Cateno De Luca. “Dobbiamo essere consapevoli di essere chiamati tutti ad un ruolo di grande responsabilità, contrastare il cambiamento dell’ecosistema – ha aggiunto il Governatore -. Questo è il punto nodale, il punto centrale al quale siamo chiamati come classe dirigente a dare delle risposte per noi, per i nostri figli e per i nostri successori che faranno politica”.

vbo/gtr

(Fonte video: ufficio stampa Regione Siciliana)