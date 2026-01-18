Ue, Fitto “Kids Act misura ben ponderata, frutto di un lungo confronto”

ROMA (ITALPRESS) – “Una misura ben ponderata, frutto di un lungo confronto. Pensiamo che ci sia bisogno di dare una risposta molto chiara in questa direzione, soprattutto per avere una regolamentazione a tutela delle giovani generazioni. Questa modalità, fino ai 13 anni, e poi con delle modalità di controllo fino ai 16, rappresenta un primo importante segnale. Ma la presidente von der Leyen, proprio ieri, ha già preannunciato che nei prossimi mesi torneremo su questo aspetto, per avere un ulteriore elemento di intervento che possa essere più ampio”. Lo ha detto Raffaele Fitto, vice presidente esecutivo della Commissione Europeo, a margine di Fenix di Roma sulla proposta di EU Kids Act presentata ieri dalla Commissione che vieta di aprire un account social sotto i 13 anni.(ITALPRESS)

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