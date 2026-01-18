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Inaugurato sovrappasso di Santa Caterina a Bari, Decaro “Aumenta sicurezza”

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Set 18, 2026


BARI (ITALPRESS) – “Questo è un esempio di collaborazione istituzionale tra la Regione, il Comune e il gestore del servizio ferroviario. Togliamo un passaggio a livello aumentando la sicurezza e la velocità commerciale dei treni e riducendo i tempi di attesa per i cittadini e i passeggeri. Contemporaneamente risolviamo anche un problema di viabilità all’interno di questo territorio, perché questi lavori, realizzati a cavallo tra Santa Caterina e via delle Murge, hanno creato una viabilità complessiva che ha permesso di legare diversi quartieri della città di Bari, prima separati da una frattura determinata dalla presenza della ferrovia”. Lo ha dichiarato il presidente della Regione Puglia, Antonio Decaro, a margine dell’inaugurazione e dell’apertura al traffico, a Bari, del nuovo sovrappasso di Santa Caterina, realizzato da Ferrovie Appulo Lucane nel quartiere Picone e finanziato dalla Regione Puglia con 5,6 milioni di euro. L’entrata in funzione dell’opera comporta l’eliminazione dell’ultimo passaggio a livello delle Fal a Bari.
“Questo modo di lavorare, sia come squadra delle istituzioni sia come progettualità – ha aggiunto il governatore -, che non deve vedere solo la soppressione dei passaggi a livello, ma deve inserire le ferrovie all’interno di un contesto urbanistico cittadino, credo sarà il modello che seguiremo in futuro in tutte le città della Puglia”. xa2/vbo/gtr

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