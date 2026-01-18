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Salute Magazine – 18/9/2026

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Set 18, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– Neurostimolazione, la riabilitazione è decisiva
– RNA, scoperta una modifica chimica che ne aumenta l’efficienza
– Etica e atto medico, un confronto alla Camera
– Alla Milano Beauty Week si parla di salute dei capelli
abr/sat/gtr

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