Schifani "Approvate dall'Ars norme importanti per imprese e giovani"

Dic 18, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – “L’Assemblea regionale ha approvato quattro norme importanti per le imprese volute dal mio governo. Mettiamo in campo oltre 200 milioni di euro, pensate, per favorire l’occupazione attraverso la decontribuzione, e sosteniamo il South working, per consentire ai nostri giovani di rimanere a lavorare in Sicilia. Aumentiamo inoltre gli investimenti per i forestali, con più giornate lavorative, puntando su prevenzione, tutela del territorio, ma anche sicurezza. E’ una scelta chiara: lavoro, sviluppo e futuro per la Sicilia”. Così il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che ha postato un video sul suo profilo Facebook. vbo/gsl/mca1

