Sbarra “Sud locomotiva d’Italia, in Sicilia intrapresa la strada giusta”

Dic 29, 2025


PALERMO (ITALPRESS) – La Sicilia è in crescita e sta dimostrando un impegno concreto per sostenere imprese e occupazione. Lo sottolinea in un’intervista al Giornale di Sicilia Luigi Sbarra, sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega alle politiche per il Sud. La strada intrapresa dal Governo guidato da Renato Schifani è quella giusta, secondo l’ex segretario generale della Cisl, che auspica una sinergia tra amministrazione centrale e regionale per consolidare lo sviluppo dell’Isola e dare conferma ai segnali più recenti che parlano di una crescita del paese trainata proprio dal Mezzogiorno. Il Sud, evidenzia Sbarra, è la locomotiva d’Italia.
