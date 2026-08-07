Sardegna, Piu “Provinciale Monte Pino riapre dopo 13 anni, opera fondamentale”

CAGLIARI (ITALPRESS) – “In 24 mesi siamo riusciti a chiudere un’opera che abbiamo riadattato senza un progetto preliminare. Oggi inauguriamo una strada che per il territorio diventa fondamentale”, grazie a “uno stanziamento di 10 milioni di euro e una cabina di regia che ha fatto in modo che tutti gli enti potessero collaborare”. Così l’assessore ai Lavori Pubblici della Regione Sardegna, Antonio Piu, all’inagurazione della provinciale 38 Monte Pino.

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(Fonte video: Ufficio stampa Regione Sardegna)