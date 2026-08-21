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San Leo connessa al futuro con Open Fiber, la fibra abilita l’albergo diffuso

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Ago 21, 2026


RIMINI (ITALPRESS) – C’è una connessione che corre ben oltre la velocità della rete. È quella tra storia e innovazione, tra la bellezza senza tempo di uno dei “Borghi più belli d’Italia” e le opportunità offerte dalla trasformazione digitale. A San Leo, il suggestivo borgo del Riminese arroccato sulle colline della Valmarecchia e celebre per la sua fortezza rinascimentale, la rete in fibra ottica FTTH (Fiber To The Home) realizzata da Open Fiber raggiunge oggi circa 1.700 unità immobiliari, mettendo a disposizione di famiglie, attività economiche e strutture pubbliche una connessione di ultima generazione. La disponibilità di una rete ultraveloce rappresenta un tassello fondamentale per il futuro del territorio. Se fino a qualche anno fa la digitalizzazione era considerata un’opportunità soprattutto per le grandi città, oggi diventa un fattore strategico anche per i piccoli centri, consentendo di sviluppare nuovi servizi, favorire il lavoro da remoto, attrarre nuove professionalità e sostenere progetti imprenditoriali innovativi.
f45/fsc

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