Serie C girone A, parte il campionato: per la baby-Juve subito il derby col Novara

Comincia il campionato 2026-2027 per la Juventus Next Gen, di nuovo nel girone A dopo 2 stagioni, 1 giocata al sud e l’altra nel centro Italia, e guidata in panchina per il 5° anno consecutivo da Massimo Brambilla (4 volte dall’inizio e 1 da subentrato). E sarà ancora in casa, al ‘Moccagatta’, dove i giovani bianconeri hanno perso in Coppa Italia domenica scorsa, contro il Forlì, 5-3 dopo i calci di rigore.

Di fronte ci sarà il Novara di Alessandro Birindelli, arrivato in estate dalla Pianese (contratto biennale) e chiamato a fare meglio del 13° posto della scorsa stagione. E intanto ha già passato il 1° turno di Coppa Italia, vincendo 1-0, domenica scorsa, sul campo dell’Alcione MIlano.

Si gioca domani, sabato 22 agosto, alle ore 18 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 9: 3-2 le vittorie Juve, 4 pareggi, gol 10-11. In 9 gare 8 espulsi.

’18-’19 – a Novara 1-1 (1′ Cacìa, 18′ Bunino rig.) e ad Alessandria 1-1 (43′ Kastanos, 66′ Cacìa rig.).

’19-’20 – vittoria novarese in casa 2-0 (57′ Gonzalez, 64′ Collodel) e pari al ‘Mocca’ 2-2 (48′ Collodel, 65′ Gonzalez, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.).

’20-’21 – al ‘Piola’ fu 1-1 (22′ Marqués rig., 36′ Lanini), al ‘Mocca’ successo JU23 2-1 (24′ Brighenti, 40′ Zunno, 92′ Aké).

’22-’23 – l’andata al Moccagatta finì 2-1 per la Juve (8′ Rafia, 53′ Marginean, 56′ Barrenechea), nel ritorno al ‘Piola’ 2-0 Novara (82′ Spalluto, 87′ Margiotta), con la Juve in 10 per l’espulsione del portiere Raina dopo 8′ di gioco.

’25-’26 – nel 1° turno di Coppa Italia vittoria Juve 1-0 (67′ Guerra), nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Amaradio.

ARBITRO – Dario Acquafredda DI Molfetta

ASSISTENTI – Alberto Callovi di San Dona’ di Piave e Vittorio Umberto Branzoni di Mestre

QUARTO UFFICIALE – Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo

OPERATORE FVS – Umberto Galasso di Torino

In campionato torna l’FVS, assente in Coppa Italia