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Serie C girone A, parte il campionato: per la baby-Juve subito il derby col Novara

DiRaimondo Bovone

Ago 21, 2026 , , , , ,
Veduta aerea dello stadio 'Moccagatta'

Comincia il campionato 2026-2027 per la Juventus Next Gen, di nuovo nel girone A dopo 2 stagioni, 1 giocata al sud e l’altra nel centro Italia, e guidata in panchina per il 5° anno consecutivo da Massimo Brambilla (4 volte dall’inizio e 1 da subentrato). E sarà ancora in casa, al ‘Moccagatta’, dove i giovani bianconeri hanno perso in Coppa Italia domenica scorsa, contro il Forlì, 5-3 dopo i calci di rigore.
Di fronte ci sarà il Novara di Alessandro Birindelli, arrivato in estate dalla Pianese (contratto biennale) e chiamato a fare meglio del 13° posto della scorsa stagione. E intanto ha già passato il 1° turno di Coppa Italia, vincendo 1-0, domenica scorsa, sul campo dell’Alcione MIlano.
Si gioca domani, sabato 22 agosto, alle ore 18 allo stadio ‘Moccagatta’ di Alessandria.

PRECEDENTI – Sono 93-2 le vittorie Juve, 4 pareggi, gol 10-11. In 9 gare 8 espulsi.
’18-’19 – a Novara 1-1 (1′ Cacìa, 18′ Bunino rig.) e ad Alessandria 1-1 (43′ Kastanos, 66′ Cacìa rig.).
’19-’20 – vittoria novarese in casa 2-0 (57′ Gonzalez, 64′ Collodel) e pari al ‘Mocca’ 2-2 (48′ Collodel, 65′ Gonzalez, 79′ Olivieri, 90′ Del Sole rig.).
’20-’21 – al ‘Piola’ fu 1-1 (22′ Marqués rig., 36′ Lanini), al ‘Mocca’ successo JU23 2-1 (24′ Brighenti, 40′ Zunno, 92′ Aké).
’22-’23 – l’andata al Moccagatta finì 2-1 per la Juve (8′ Rafia, 53′ Marginean, 56′ Barrenechea), nel ritorno al ‘Piola’ 2-0 Novara (82′ Spalluto, 87′ Margiotta), con la Juve in 10 per l’espulsione del portiere Raina dopo 8′ di gioco.
’25-’26 – nel 1° turno di Coppa Italia vittoria Juve 1-0 (67′ Guerra), nonostante l’inferiorità numerica per l’espulsione di Amaradio.

ARBITRO – Dario Acquafredda DI Molfetta
ASSISTENTI – Alberto Callovi di San Dona’ di Piave e Vittorio Umberto Branzoni di Mestre
QUARTO UFFICIALE – Jules Roland Andeng Tona Mbei di Cuneo
OPERATORE FVS – Umberto Galasso di Torino

In campionato torna l’FVS, assente in Coppa Italia

Di Raimondo Bovone

Ricercatore instancabile della bellezza nel Calcio, caparbio "incantato" dalla Cultura quale bisettrice unica di stile di vita. Si definisce "un Uomo qualunque" alla ricerca dell'Essenzialità dell'Essere.

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