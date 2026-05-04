IN EVIDENZA

Salute, Schillaci “Con prevenzione meno patologie e più vicini ai cittadini”

Di

Mag 4, 2026


ROMA (ITALPRESS) – “La prevenzione è l’argomento fondamentale sul quale stiamo puntando con decisione. Credo che per continuare ad avere un Sistema sanitario nazionale sostenibile come il nostro, per offrire a tutti i cittadini, anche ai più fragili, ai più deboli e a chi ha più difficoltà economiche, i nuovi ritrovati della ricerca biomedica, dobbiamo avere un sistema in equilibrio. Per cui la missione è chiara: avere in futuro meno italiani affetti da patologie, quelle che possono essere controllate e prevenute proprio con la prevenzione. Su questo c’è un disegno importante; nell’ultima legge di bilancio per la prima volta sono stati fatti dei finanziamenti ad hoc e insieme alle Regioni vogliamo lavorare per questo. Vogliamo far sì che il Servizio Sanitario Nazionale si evolva, sia più vicino ai cittadini, nel rispetto però di quelle che sono le basi sulle quali è stato fondato 47 anni fa: la gratuità delle cure, l’accesso alle cure, l’universalismo e l’attenzione ai più deboli”. Così il ministro della Salute, Orazio Schillaci, in occasione dell’incontro “Cammini di cura. Risposta della sanità pubblica nella prevenzione dell’obesità con strumenti di salute e benessere”.
xb1/ads/mca3

Di

Articoli correlati

IN EVIDENZA

Catania, serra di marijuana in casa e laboratorio di documenti falsi: un arresto

Mag 4, 2026
Attualità IN EVIDENZA

Mattarella: “L’Esercito è fondamentale per l’indipendenza del Paese”

Mag 4, 2026
Attualità Alessandrina Costume & Società IN EVIDENZA

Comune di Alessandria: oggi uffici aperti per sostituire la carta d’identità cartacea

Mag 4, 2026 Raimondo Bovone

Ti sei perso...

IN EVIDENZA

Salute, Schillaci “Con prevenzione meno patologie e più vicini ai cittadini”

Mag 4, 2026
IN EVIDENZA

Catania, serra di marijuana in casa e laboratorio di documenti falsi: un arresto

Mag 4, 2026
Salute & Scienza Storie dal mondo Video

Iraq: a Bassora il 1° intervento di cardiochirurgia pediatrica a cuore aperto

Mag 4, 2026
Attualità L'Azienda informa Video

Mediterraneo, Italpress ed Ecam Council rinnovano la loro partnership

Mag 4, 2026