Nasce GialloZafferano USA Inc., imprese italiane del food si raccontano in America

SEGRATE (MILANO) (ITALPRESS) – Nasce GialloZafferano USA Inc., società con sede negli Stati Uniti dedicata alla produzione di contenuti e iniziative enogastronomiche per il mercato americano. Una nuova tappa del percorso avviato nel 2022, quando GialloZafferano ha dato il via alla propria attività negli Stati Uniti tramite un sito in lingua inglese, una forte fanbase social internazionale e uno studio di produzione dedicato a New York. “Un progetto – spiega una nota – che fin da subito ha potuto contare su collaborazioni con brand italiani d’eccellenza che investono nel mercato americano: dal Consorzio Tutela Grana Padano a Mulino Bianco, fino a La Piadineria e Mulino Caputo. Con GialloZafferano USA Inc., il più importante media brand di cucina italiana dà quindi alla sua sede negli Stati Uniti una struttura permanente, diventando un interlocutore capace di operare sul mercato statunitense con la solidità e la continuità di un player strutturato”.

“Quello che abbiamo costruito in questi tre anni a New York è il punto di partenza per traguardi ancora più ambiziosi – ha detto Andrea Santagata, Amministratore delegato di Mondadori Digital -. GialloZafferano USA Inc. non è una dichiarazione di intenti, ma la tangibile dimostrazione di quanto crediamo nel mercato americano, un mercato di fondamentale importanza per le aziende italiane, che ci ha accolto con entusiasmo e a cui vogliamo dedicarci con sempre maggiore impegno, puntando a diventare ambasciatori della cucina italiana negli Stati Uniti”.

A Williamsburg, con vista sui tre ponti iconici di New York, CasaGiallo è la house of production di GialloZafferano negli USA: uno spazio creativo e studio di produzione che ospita chef, creator italiani e americani, showcooking e attivazioni branded. Qui nascono i contenuti che raccontano la cucina italiana e italo-americana al pubblico statunitense, con un linguaggio sempre più autentico, raffinato: in tre anni di lavoro sul campo, le attivazioni prodotte a CasaGiallo hanno raggiunto oltre 3 milioni di americani per singola campagna.

GialloZafferano USA Inc. si propone come uno strumento concreto per le aziende italiane che vogliono accedere al mercato americano. Con 72 milioni di follower globali e una community americana in forte crescita, GialloZafferano offre ai brand italiani un hub integrato – digitale e fisico – per raccontarsi al consumatore statunitense con credibilità e continuità.

Il progetto americano di GialloZafferano è coordinato da Gabriele Colasanto, Brand Director Area Food di Mondadori Digital e CEO di GialloZafferano USA Inc.

– foto ufficio stampa Mondadori –

(ITALPRESS).