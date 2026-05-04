Palermo, Midiri “Con Hack Your Value studenti si confrontano con mondo lavoro”





PALERMO (ITALPRESS) – “L’iniziativa di oggi si inquadra in un tema molto caro all’ateneo, ovvero il rapporto tra Università e aziende. Attraverso una sfida si punta a mettere in luce le buone idee che hanno i ragazzi delle lauree magistrali e dei dottorati, al fine di farle conoscere alle aziende”. Così Massimo Midiri, rettore dell’Università degli Studi di Palermo, a margine dell’avvio dei lavori di Hack Your Value, l’iniziativa promossa dal dipartimento di Ingegneria dell’ateneo palermitano. “Tutto questo avvia la possibilità da un lato di un impiego sicuro, dall’altro della creazione di un’attività imprenditoriale autonoma: è un po’ l’obiettivo di questi anni, una laurea non solo legata a un posto sicuro ma che permetta di avviare un percorso imprenditoriale”, conclude.

xd8/col3/mca3