Salute Magazine – 1/5/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In aumento la spesa per i farmaci senza obbligo di prescrizione
– Humanitas, l’intelligenza artificiale trascrive il referto clinico
– Insonnia cronica “peso invisibile”, un Policy Paper per risposte più adeguate
– Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di “BeClose”
sat/gtr
– In aumento la spesa per i farmaci senza obbligo di prescrizione
– Humanitas, l’intelligenza artificiale trascrive il referto clinico
– Insonnia cronica “peso invisibile”, un Policy Paper per risposte più adeguate
– Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di “BeClose”
sat/gtr