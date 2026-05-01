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Salute Magazine – 1/5/2026

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Mag 1, 2026


ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– In aumento la spesa per i farmaci senza obbligo di prescrizione
– Humanitas, l’intelligenza artificiale trascrive il referto clinico
– Insonnia cronica “peso invisibile”, un Policy Paper per risposte più adeguate
– Malattie del sangue, terapie innovative e personalizzate al centro di “BeClose”
sat/gtr

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